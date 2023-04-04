В платье с асимметричной юбкой и рюшами: актриса Джоди Комер подчеркнула стройные ноги нарядом

2 апреля в Лондоне состоялось важное событие - вручение награды Olivier Awards, которая присуждается Лондонским театральным сообществом в качестве признания профессиональных достижений в сфере театра. В этом году награду в номинации "Лучшая женская роль" получила 30-летняя Джоди Комер. Талант девушки отметили благодаря ее игре в спектакле Prima Facie, который показывали в Лондоне. В этой постановке одного актера она играла блестящего адвоката по имени Тесса.

Джоди Комер / Фото: Associated Press

На церемонию награждения Джоди пришла в красном платье от бренда Alexander McQueen из коллекции осень-зима 2023. У наряда был необычный дизайн, ведь он немного напоминал женский жакет.

У платья была асимметричная юбка, открывающая ноги, и открытые плечи. Также его украшали большие рюши. Обула под платье Джоди босоножки на ремешках.

Джоди Комер / Фото: Associated Press

Вечерний образ актриса дополнила прической, легким макияжем и украшениями от Repossi.

Джоди Комер / Фото: Associated Press

"Пьеса - это то, чем я горжусь больше всего в своей жизни. Она сильно изменила меня, и благодаря ей я многому научилась. Она вызывает у меня дрожь, потому что было вложено много усилий, и она продолжает и продолжает расти", - рассказала Комер о своей работе изданию Evening Standard.

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