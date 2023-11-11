В платье с ажурными рукавами и наряде с цветочными аппликациями: нежные образы Оли Поляковой на моноспектакле

Артистка красиво интерпретировала украинские народные песни.
Оля Полякова выступила с моноспектаклем "Моє коріння" в камерном зале TEATROOM Дворца "Украина". Концерт состоялся в рамках проекта "Моя Україна" – серии музыкальных представлений, посвященных историческому и культурному наследию нашей страны.
Полякова чувственно исполнила украинские народные песни, неповторимо их интерпретировав, среди них: "Ой, у вишневому саду", "Чом ти не прийшов", "Горіла сосна, палала", "Ой на горі два дубки", "Ой у гаю при Дунаю", "Котику сіренький", "Ой під вишнею, під черешнею" и другие.
А музыканты ко всем узнаваемым мелодиям талантливо добавили элементы джаза, фанка и блюза.
Кроме того, артистка знакомила зрителей с украинскими обрядами и обычаями.
На сцене Оля продемонстрировала несколько нежных образов, которые ей очень идут.
Она предстала в легком белом хлопковом платье с плиссированным корсетным верхом и ажурными рукавами, которые имели рюши, разрезы и были украшены каймой с кружевом.
Затем свой аутфит звезда дополнила длинной светло-бежевой плахтой с темным поясом с красивой цветочной вышивкой ришелье.
Предстала звезда и в широком белом платье-рубашке до пола.
Полякова также очаровала всех своим роскошным образом в белом наряде с пышными рукавами, украшенном цветочными аппликациями, бисером и пайетками. Пояс идеально подчеркнул тонкую талию певицы.
Прекрасным дополнением к ее лукам были аксессуары: цветочные венки, кружевная фата и ожерелье с крестиками.
У Оли был красивый нежный макияж и прическа с локонами.
Напомним, Оля Полякова в розовом бикини похвасталась стройной и сексуальной фигурой.
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