В платье с бахромой и босоножках с бантиками: Розамунд Пайк на церемонии в Лондоне
Британская актриса в элегантном образе от Christian Dior появилась на театральной премии.
Розамунд Пайк посетила церемонию вручения премии Olivier Awards 2026, которая состоялась в Лондоне.
Актриса Christian Dior надела на мероприятие элегантное черное платье с драпировкой и бахромой от Christian Dior. Наряд имел оголенные плечи, американскую пройму, черный шарф с бахромой на шее и тонкий черный ремешок на талии.
Аутфит Розамунд дополнила черными замшевыми босоножками с бантиками, ремешками и на шпильках. Пайк сделала аккуратную прическу, макияж с блестящими тенями и темный маникюр. Уши она украсила серьгами с бриллиантами и изумрудами, а руку — золотым кольцом с бриллиантами.
Напомним, Розамунд Пайк на премьеру фильма «Иллюзия обмана 3» в Нью-Йорке надела шелковое платье макси цвета сливочного масла от Dior.