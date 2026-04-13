В платье с бахромой и босоножках с бантиками: Розамунд Пайк на церемонии в Лондоне

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк посетила церемонию вручения премии Olivier Awards 2026, которая состоялась в Лондоне.

Актриса Christian Dior надела на мероприятие элегантное черное платье с драпировкой и бахромой от Christian Dior. Наряд имел оголенные плечи, американскую пройму, черный шарф с бахромой на шее и тонкий черный ремешок на талии.

Аутфит Розамунд дополнила черными замшевыми босоножками с бантиками, ремешками и на шпильках. Пайк сделала аккуратную прическу, макияж с блестящими тенями и темный маникюр. Уши она украсила серьгами с бриллиантами и изумрудами, а руку — золотым кольцом с бриллиантами.

Напомним, Розамунд Пайк на премьеру фильма «Иллюзия обмана 3» в Нью-Йорке надела шелковое платье макси цвета сливочного масла от Dior.