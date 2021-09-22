В платье с бахромой и цветочной вышивкой: Эмили Ратажковски на премьерном показе бельевого шоу

В платье с бахромой и цветочной вышивкой: Эмили Ратажковски на премьерном показе бельевого шоу

Модель в романтическом образе пришла на шоу Рианны.

Эмили Ратаковски сегодня, 22 сентября, посетила премьеру шоу бельевого бренда Рианны - Savage X Fenty, которая состоялась в Лос-Анджелесе, в отеле Westin Bonaventure Hotel & Suites. Трансляцию покажут в пятницу, 24 сентября, на платформе Amazon Prime Video.

Модель выбрала для фэшн-ивента романтический аутфит. Она надела интересное шелковое асимметричное платье с бахромой и пестрой цветочной вышивкой. Наряд имел разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Эмили Ратажковски / Getty Images

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Образ Ратажковски дополнила бледно-голубыми босоножками с завязками и на шпильках. На руке у нее был браслет в виде змеи, инкрустированной камнями, и кольцо с большим камнем.

Волосы Эмили собрала в гладкий хвост и сделала макияж в нюдовых оттенках с акцентом на черных стрелках. Шею и уши модель решила оставить без украшений.

На шоу также побывала Джиджи Хадид. Красотка появилась в белом брючном костюме. Под жакетом на Джиджи был белый прозрачный кружевной бюстгальтер, который будоражил воображение всех присутствующих мужчин.

Джиджи Хадид / Getty Images

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Показ Рианны Savage X Fenty в Лос-Анджелесе (9 фото)

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