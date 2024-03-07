В платье с бахромой и декольте: Зендея на красной дорожке церемонии Green Carpet Fashion Awards

Звезда Дюны - 27-летняя Зендея - посетила церемонию вручения премии Green Carpet Fashion Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Для этого мероприятия стилист актрисы Лоу Роуч подобрал для нее архивное платье от Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2011.

Зендея / Фото: Associated Press

Это было длинное платье с крокодиловым принтом, открытой спиной и глубоким V-образным декольте, которое украшала длинная бахрома и декор в виде пайеток и бисера.

Бахрома также повторялась на шифоновой юбке наряда.

Зендея / Фото: Associated Press

Дополнила наряд Зендея прической с длинными волосами - у нее были накладные кудрявые пряди. Завершали наряд браслетами от Bvlgari с бриллиантами.

Зендея / Фото: Associated Press

Также недавно в винтажном платье от Roberto Cavalli из коллекции осень-зима 2003 вышла на красную дорожку актриса "Русалочки" Холли Бейли. Девушка посетила церемонию People's Choice Awards 2024, которая состоялась в Калифорнии.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

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