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- Шоу-бизнес
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В платье с бахромой и лакированных слингбэках: Галь Гадот в вечернем образе от Prada появилась на премии
39-летняя израильская актриса, звезда фильма «Белоснежка» в луке total black вышла на красную дорожку.
Галь Гадот в красивом вечернем аутфите сияла на красной дорожке церемонии вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.
На актрисе было черное длинное платье от Prada на тонких бретельках, с бахромой и декольте в форме сердца. Наряд она скомбинировала с черными лакированными слингбэками на шпильках и с треугольным логотипом итальянского Дома моды и небольшой черной сумкой.
Гадот собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж смоки-айс, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – бриллиантовым колье-чокером, а руку – кольцом с бриллиантом.
Напомним, Галь Гадот получила звезду на Аллее славы в Голливуде. На торжественной церемонии она предстала в белом мини-платье с бахромой, которую скомбинировала с черными босоножками со стразами.