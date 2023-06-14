В платье с бахромой и на экстремально высоких платформах: эффектная Сальма Хайек сходила на утреннее шоу

Сальма Хайек попала в объективы папарацци по дороге на эфир шоу Good Morning America на Таймс-сквер, в Нью-Йорке. Звезда, как всегда, выглядела прекрасно.

Актриса выбрала черное платье миди с длинной бахромой от бренда Michael Kors, поверх которого она надела черный приталенный жакет. Сальма обула черные атласные мюли Piferi XXELLE на экстремально высокой платформе и каблуках.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Аутфит Хайек дополнила стильной сумкой Balenciaga стоимостью 1600 долларов, черными очками, лаконичными золотыми серьгами и золотым кулоном на цепочке. Молочный маникюр и красный педикюр завершили лук голливудской актрисы.

Кстати, в похожем наряде недавно мы видели Джессику Билл на презентации второго сезона сериала-триллера "Ужасное лето".

Джессика Билл / Фото: Associated Press

Напомним, Сальма Хайек в бледно-голубом бикини на завязках похвасталась стройной фигурой и сексуальным декольте.

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