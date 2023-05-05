В платье с бахромой и на платформах: роскошная Дженнифер Лопес позировала фотографам в Нью-Йорке

Наряд был элегантным, но с довольно глубоким декольте.
Вчера Дженнифер Лопес посетила шоу на ABC, а когда выходила из студии, ее сфотографировали папарацци. Звезда немного остановилась возле входа и попозировала фотографам, а также мило улыбалась собравшимся поклонникам, которые пришли на нее посмотреть и взять автограф.
В тот день на Лопес был стильный наряд - серое платье с бахромой на юбке. Верхняя часть платья была выполнена в виде блузы на запах, имела V-образное декольте и широкую темно-серую вставку.
Образ Дженнифер дополнила сумкой на длинном ремешке, солнцезащитными очками-авиаторами и прозрачными туфлями на очень высокой платформе от Valentino.
Также знаменитость сделала укладку, макияж и завершила свой гламурный лук несколькими украшениями с бриллиантами.
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