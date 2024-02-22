В платье с бахромой и пикантным декольте: телеведущая в соблазнительном образе появилась на Неделе моды в Милане

29-летняя Майя Джама в красивом вечернем платье пришла на фэшн-шоу.

Британская ведущая реалити-шоу "Остров любви" и радио-диджей Майя Джама посетила Неделю моды в Милане. Она пришла на фэшн-шоу бренда Roberto Cavalli, представившего коллекцию осень-зима 2024-2025.

Перед фотокамерами красавица появилась в черном полупрозрачном платье с асимметричным подолом. Наряд имел пикантное декольте, бахрому на груди и вырезы на животе и рукавах.

Моя Джамма / Фото: Getty Images

Аутфит Джама дополнила черными босоножками на шпильках. Она сделала укладку с локонами, макияж с черными стрелками и пышными накладными ресницами, а также белый маникюр.

Напомним, американская танцовщица Джулианна Гаф на Неделе моды в Милане в "голом" платье блеснула трусами.

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