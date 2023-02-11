В платье с бахромой и V-образным декольте: канадская супермодель появилась на публике после показа мод

Дефиле в этот раз включало 56 нарядов, два из которых презентовала публике Коко.

Канадскую супермодель Коко Рошу сфотографировали после показа коллекции осень-зима бренда Christian Siriano, который проходил в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Коко появилась на ступеньках в эффектном черном платье с V-образным декольте и лацканами. У наряда были прозрачные рукава, которые как и юбку украшала бахрома с бисером.

Образ звезды подиума дополнила красная помада, гладкая прическа и туфли на высоких каблуках.

Коко Роша / Фото: Getty Images

Также во время самого показа Роша вышла на подиум продемонстрировав два образ. Это было черно-фиолетовое платье из тюля с прозрачными деталями, а также довольно эпатажный тотал-лук в абстрактный принт.

Коко Роша / Фото: Associated Press

Коко Роша / Фото: Associated Press

Читайте также: