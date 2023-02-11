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В платье с бахромой и V-образным декольте: канадская супермодель появилась на публике после показа мод

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
945
Время на прочтение
1 мин
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В платье с бахромой и V-образным декольте: канадская супермодель появилась на публике после показа мод

Коко Роша / Фото: Getty Images

Дефиле в этот раз включало 56 нарядов, два из которых презентовала публике Коко.

Канадскую супермодель Коко Рошу сфотографировали после показа коллекции осень-зима бренда Christian Siriano, который проходил в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Коко появилась на ступеньках в эффектном черном платье с V-образным декольте и лацканами. У наряда были прозрачные рукава, которые как и юбку украшала бахрома с бисером.

Образ звезды подиума дополнила красная помада, гладкая прическа и туфли на высоких каблуках.

Коко Роша / © Getty Images
Коко Роша / Фото: Getty Images

Также во время самого показа Роша вышла на подиум продемонстрировав два образ. Это было черно-фиолетовое платье из тюля с прозрачными деталями, а также довольно эпатажный тотал-лук в абстрактный принт.

Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press
Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
945
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