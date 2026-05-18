В платье с бахромой и вышитыми цветами: невероятная Кейт Бланшетт на кинофестивале во Франции

Кейт Бланшетт / © Associated Press

На нынешнем Каннском кинофестивале актриса Кейт Бланшетт появилась в платье от Модного дома Givenchy, разработанном дизайнером Сарой Бертон, которая в 2011 году также создала легендарное свадебное платье принцессы Кейт.

Платье Бланшетт впервые было представлено брендом на показе Givenchy осень-зима 2026. Это была потрясающая вещь, ведь цветы на нем были вышиты гладью с использованием огромного количества оттенков нитей, что создавало гиперреалистичные изображения.

У платья была высокая горловина с драпировкой, голая спина и в некоторых местах наряд также украшали прозрачные вставки. Также оригинальным акцентом платья стала цветная торочка из тонких нитей на подоле.

Кейт дополнила образ черными перчатками, которые имели объемные элементы и также украшены бахромой, как и на платье.

Кстати, цветочные мотивы на платье актрисы вдохновлены работой художника Олана Вентуры.

Также Кейт еще раз вышла на красную дорожку, но в платье более ликоничного дизайна, ведь оно было черным и классическим.

Наряд был от бренда Louis Vuitton и вдохновлен платьем из коллекции осень-зима 2026, однако для актрисы его сделали из бархата, а воротник из кружева.

