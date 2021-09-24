В платье с бахромой из бисера: "Холостячка" Злата Огневич похвасталась эффектным аутфитом

В платье с бахромой из бисера: "Холостячка" Злата Огневич похвасталась эффектным аутфитом

Певица показала красивый лук и заинтриговала поклонников новым выпуском шоу.

Главная героиня 2-го сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич продемонстрировала поклонникам в Instagram эффектный образ и анонсировала второй выпуск проекта.

На снимке артистка предстала в бежевом обтягивающем платье, расшитом пайетками и бахромой из бисера. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру Златы.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Аутфит она дополнила укладкой и макияжем с карамельной помадой на губах. В ушах у нее были длинные серьги. Выглядела она превосходно.

"Сегодня это случится. Вы увидите продолжение нашей истории! Готовы смотреть самый искренний и романтический проект осени? И сегодня на первом свидании случится то, о чем я даже и подумать не могла!" – заинтриговала Огневич в подписи к посту.

Напомним, в первом выпуске шоу Огневич продемонстрировала красивый образ. На ней было светлое мини-платье с золотистой вышивкой, сексуальным декольте и волнистым подолом. На талии был серебряный ремешок.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Читайте также: "Холостячка-2": Огневич в перламутровом мини, Мишина в платье с бахромой

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку