В платье с бахромой из бисера: "Холостячка" Злата Огневич похвасталась эффектным аутфитом

Певица показала красивый лук и заинтриговала поклонников новым выпуском шоу.
Главная героиня 2-го сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич продемонстрировала поклонникам в Instagram эффектный образ и анонсировала второй выпуск проекта.
На снимке артистка предстала в бежевом обтягивающем платье, расшитом пайетками и бахромой из бисера. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру Златы.
Аутфит она дополнила укладкой и макияжем с карамельной помадой на губах. В ушах у нее были длинные серьги. Выглядела она превосходно.
"Сегодня это случится. Вы увидите продолжение нашей истории! Готовы смотреть самый искренний и романтический проект осени? И сегодня на первом свидании случится то, о чем я даже и подумать не могла!" – заинтриговала Огневич в подписи к посту.
Напомним, в первом выпуске шоу Огневич продемонстрировала красивый образ. На ней было светлое мини-платье с золотистой вышивкой, сексуальным декольте и волнистым подолом. На талии был серебряный ремешок.
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