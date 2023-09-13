В платье с бахромой из цветов: Селена Гомес пришла на церемонию в роскошном наряде красного цвета

Платье было создано вручную специально для Селены.

Во вторник вечером в Нью-Йорке состоялась церемония вручения наград MTV Video Music Awards 2023. Мероприятие собрало все сливки общества и перед камерами появились Шакира, Тейлор Свифт, Эмили Ратажковски, Ники Хилтон, Джаред Лето и Селена Гомес.

31-летняя Селена решила продемонстрировать эффектный образ и свою роскошную фигуру. Певица и актриса появилась в кутюрном красном платье от американского бренда Oscar de la Renta.

Платье было сшито эксклюзивно для Селены и полностью вручну. Наряд расшит тысячами бусинами алого стекляруса, имеет корсетный лиф и бахрому в виде цветов.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Также у платья бретелька-халтер и очень глубокое декольте в форме сердца, которое красиво подчеркивало грудь звезды.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Дополнила образ Селена красными босоножками от Jimmy Choo, украшениями в виде цветов от Pasquale Bruni, ярким макияжем и прической с ровными волосами.

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