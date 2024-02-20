В платье с бахромой: Наоми Кэмпбелл продефилировала на подиуме во время показа Burberry

Звезда приняла участие в модном шоу.
В Лондоне в рамках Недели моды состоялся показ коллекции осень-зима 2024 Модного дома Burberry. Одной из звезд шоу стала британская супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл.
Женщина вышла на подиум в необычном платье-бюстье, которое полностью состояло из бахромы из нитей. Наряд был темно-зеленого оттенка и имел еще и декор в виде небольших пайеток, из-за которых платье оригинально сверкало в свете софитов.
Дополнили этот образ Наоми золотые серьги в ушах, макияж с румянами и черные сапоги. Также модель надела парик с длинными черными волосами.
На подиум она вышла буквально на следующий день после того, как посетила премию BAFTA Film Awards в драматическом образе Chanel, который включал платье с рюшами и шелковую накидку.
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