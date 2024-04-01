В платье с бантами и голыми плечами: Селена Гомес под прицелом папарацци

Девушка посетила премьеру документального фильма, чтобы поддержать друга и коллегу.
Американская певица и актриса Селена Гомес попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда направлялась на премьеру документального фильма о коллеге по сериалу "Убийства в одном здании" Стиву Мартину под названием "Стив!. (Мартин): Документальный фильм в двух частях".
Для мероприятия Селена выбрала элегантное платье длины миди от бренда Oscar De La Renta, которое сочетала с туфлями от Christian Louboutin с ремешками и сумкой Saint Laurent.
Платье Селены подчеркивало фигуру и имело оригинальный дизайн - плечи у него были открыты и их украшали крупные банты из ткани. Волосы она собрала в гладкую прическу и завершила образ украшениями с бриллиантами от Pasquale Bruni.
Также напомним, что стриминговый сервис Hulu объявил, что полюбившийся критикам и зрителям сериал "Убийства в одном здании" официально продлен на четвертый сезон. Подробности пока держатся в тайне.
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