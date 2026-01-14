В платье с бантиками и пухом: Аманда Сейфрид надела милый наряд для появления на телевидении

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Актриса Аманда Сейфрид о которой в последнее время часто говорят из-за ее двух новых фильмов «Служанка» и «Завещание Энн Ли», появилась в Нью-Йорке. Актрису сфотографировали папарацци по дороге на интервью шоу The Late Show with Stephen Colbert, где она рассказала о своей работе.

Звезда надела черное платье до колен из бархатной ткани, у которой были короткие рукава, свободный фасон наряда довольно мило смотрелся на фигуре актрисы. Также платье украшало декольте декорированное бантами со стразами, а вот на подоле оно было декорировано черным пухом, однако был ли он натуральным или искусственным — неизвестно, поскольку производитель только указывает в описании товара на официальном сайте «боа из перьев на подоле». Стоимость такого платья составляет 4935 евро.

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Напомним, что дизайнер Стелла Маккартни своим показом коллекции на сезон весна-лето 2025 решила напомнить миру, что нужно отказываться не только от натурального меха, но и от перьев. В отличие от коллег, которые никак не могут отказаться от натуральных составляющих животного происхождения, британский модельер на протяжении всей многолетней работы в модной индустрии остается верной своим убеждениям относительно экологии и прав животных — она не использует мех, натуральную кожу и т.д. Также в ее коллекциях используются ткани из переработанных материалов.

«Каждый год индустрия моды убивает 1,5 миллиарда птиц ради их перьев», — заявила дизайнер перед презентацией коллекции.