В платье с бантом и декольте: Лили Коллинз блистала на красной дорожке сериала "Эмили в Париже"

Лили Коллинз / © Associated Press

Реклама

36-летняя Лили Коллинз выбрала изысканное платье от известного бренда Armani Privé, когда пришла на премьерный показ пятого сезона комедийного сериала «Эмили в Париже». Актриса выглядела потрясающе элегантно в своем вечернем платье с глубоким V-образным декольте и тонкими бретельками.

Спереди на платье Лили был разрез на юбке, который демонстрировал ноги актрисы и ее гламурные туфли черного цвета, также в дизайне использовано два вида ткани — с черными стразами и бархатную. Из элегантного и изысканного бархата в наряде был сделан огромный бант, который украшал ее спереди. Образ Лили дополнила гламурными украшениями от Cartier с бриллиантами и сапфирами, а также прической с зачесанными назад волосами.

Лили Коллинз / © Associated Press

Этот выход звезды состоялся после того, как она попала под прицел папарацци в культовом образе из сериала «Секс в большом городе». Лили выбрала тренч с принтом «жираф» от бренда Roberto Cavalli, который был с пуговицами и поясом с золотисто-бирюзовыми пряжками. Тренч Лили дополнила босоножками, очками и яркой фиолетовой сумкой с пайетками от Fendi, которая называется Baguette.

Реклама

Этот образ Коллинз является отсылкой к одной из самых известных его сцен сериала — когда у главной героини Кэрри Брэдшоу воруют сумку и обувь.