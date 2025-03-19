В платье с бантом и декольте в форме сердца: Рэйчел Зеглер в образе диснеевской принцессы спела на шоу

23-летняя актриса побывала в гостях в Джимми Киммела, чтобы рассказать о съемках в фильме "Белоснежка".

Рэйчел Зеглер в рамках промокампании фильма "Белоснежка" побывала в гостях в шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" в Лос-Анджелесе. Там она рассказала о съемках в ленте.

На шоу Рэйчел исполнила песню по экранизации классического мультфильма Disney — Waiting on a Wish.

Для выступления Зеглер выбрала наряд из весенней коллекции 2025 года бренда Richard Quinn. На актрисе было красное короткое платье с короткими рукавами и белым лифом с бантом и декольте в форме сердца. В этом образе она была похожа на культовую принцессу Диснея, которую Зеглер сыграла в музыкальном приключении "Белоснежка".

Рэйчел Зеглер / Фото: Getty Images

Аутфит звезда дополнила черными туфлями на шпильках, украшенными стразами и жемчужинами, от бренда Betsey Johnson. У нее была милая прическа Мальвина с красным бантом, нежный макияж и светлый маникюр. Свой лук Зеглер завершила золотыми украшениями.

Напомним, Рэйчел Зеглер на премьере фильма "Белоснежка" в Лос-Анджелесе предстала в длинном вечернем платье от Dior персикового цвета, сшитом на заказ.

Фильм "Белоснежка", являющийся музыкальной киноадаптацией классической ленты 1937 года, от 20 марта в украинском прокате.

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