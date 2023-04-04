В платье с бантом и глубоким декольте: Приянка Чопра посетила презентацию сериала в Мумбаи

Для выхода в свет она выбрала платье цвета металлик с пикантным вырезом.
Актриса и модель Приянка Чопра вернулась в Индию, где на протяжении нескольких дней посещает светские мероприятия и презентации. На днях она побывала на открытии Культурного центра с мужем, а вчера, 3 апреля, на презентации сериала "Цитадель", в котором сыграла вместе с Ричардом Мэдденом главную роль.
Для появления на публике Приянка выбрала приталенное платье от бренда Alessandra Rich в сером цвете.
У наряда было глубокое V-образное декольте с небольшой драпировкой на животе и пышными длинными рукавами. Украшал наряд большой бархатный черный бант.
Образ Приянка дополнила туфлями-лодочками, лаконичным золотым браслетом и серьгами. Также она сделала довольно яркий макияж в коричневой гамме.
Сериал "Цитадель" выйдет на экраны 28 апреля. Это будет насыщенная действиями шпионская история.
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