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В платье с бантом и глубоким декольте: Приянка Чопра посетила презентацию сериала в Мумбаи

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
125
Время на прочтение
1 мин
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В платье с бантом и глубоким декольте: Приянка Чопра посетила презентацию сериала в Мумбаи

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Для выхода в свет она выбрала платье цвета металлик с пикантным вырезом.

Актриса и модель Приянка Чопра вернулась в Индию, где на протяжении нескольких дней посещает светские мероприятия и презентации. На днях она побывала на открытии Культурного центра с мужем, а вчера, 3 апреля, на презентации сериала "Цитадель", в котором сыграла вместе с Ричардом Мэдденом главную роль.

Приянка Чопра / © Associated Press
Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Для появления на публике Приянка выбрала приталенное платье от бренда Alessandra Rich в сером цвете.

У наряда было глубокое V-образное декольте с небольшой драпировкой на животе и пышными длинными рукавами. Украшал наряд большой бархатный черный бант.

Приянка Чопра / © Associated Press
Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Образ Приянка дополнила туфлями-лодочками, лаконичным золотым браслетом и серьгами. Также она сделала довольно яркий макияж в коричневой гамме.

Приянка Чопра / © Associated Press
Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Сериал "Цитадель" выйдет на экраны 28 апреля. Это будет насыщенная действиями шпионская история.

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Дата публикации
Просмотры
125
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