В платье с бантом и необычной юбкой: Приянка Чопра очаровала роскошным нарядом на премьере фильма

Событие состоялось в Нью-Йорке.
Индийская актриса, фотомодель и победительница конкурса красоты "Мисс мира-2000" - Приянка Чопра - посетила специальный показ мелодрамы "Снова любовь", в котором сыграла главную роль вместе с Сэмом Хьюэном и Селин Дион.
На мероприятие она пришла в необычном платье от бренда Nina Ricci, которое было выполнено из выбеленного денима. Платье было представлено брендом в коллекции осень-зима 2023.
Наряд был приталенным на бедрах, но вот от колен юбка становилась пышной, в фасоне "русалка", также у платья были открытые плечи, украшенные объемной драпировкой.
Самой оригинальной частью образа стал огромный бант на спине, который переходил в длинный шлейф. Завершили лук Приянки макияж, лаконичная прическа и украшения от бренда Bulgari.
Компанию на мероприятии ей традиционно составил муж - певец Ник Джонас.
Читайте также: