В платье с бантом и необычной юбкой: Приянка Чопра очаровала роскошным нарядом на премьере фильма

Индийская актриса, фотомодель и победительница конкурса красоты "Мисс мира-2000" - Приянка Чопра - посетила специальный показ мелодрамы "Снова любовь", в котором сыграла главную роль вместе с Сэмом Хьюэном и Селин Дион.

На мероприятие она пришла в необычном платье от бренда Nina Ricci, которое было выполнено из выбеленного денима. Платье было представлено брендом в коллекции осень-зима 2023.

Наряд был приталенным на бедрах, но вот от колен юбка становилась пышной, в фасоне "русалка", также у платья были открытые плечи, украшенные объемной драпировкой.

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Самой оригинальной частью образа стал огромный бант на спине, который переходил в длинный шлейф. Завершили лук Приянки макияж, лаконичная прическа и украшения от бренда Bulgari.

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Компанию на мероприятии ей традиционно составил муж - певец Ник Джонас.

Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: Associated Press

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