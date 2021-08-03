В платье с бантом на ягодицах и под руку с любимым: Рита Ора блистала на красной дорожке

В платье с бантом на ягодицах и под руку с любимым: Рита Ора блистала на красной дорожке

Рита Ора и Тайка Вайтити больше не скрывают свой роман от публики.

Пара присутствовала на красной дорожке премьеры фильма Warner Bros. "Отряд самоубийц" в театре Regency Village в Лос-Анджелесе.

30-летняя певица и 45-летний режиссер обнимались перед фотографами, позируя на красной дорожке. Рита была одета в белое короткое платье с большим бантом на ягодицах и с глубоким вырезом на декольте. Дополнила наряд артистка прозрачными туфлями на каблуках и с россыпью камней от Christian Louboutin. У Риты был насыщенный макияж, в ушах сверкали массивные серьги с камнями, а волосы певица собрала в высокий хвост. Тайка Вайтити был в сером костюме и белой рубашке, а на шее у мужчины была металлическая цепь.

Рита Ора и Тайка Вайтити / Getty Images

Также читайте В одном лишь бикини: Рита Ора блеснула роскошными формами

Они встретились в начале года в Австралии, когда Ора работала на съемках шоу "Голос", а Вайтити снимал фильм "Тор: Любовь и гром". Романтические отношения начались еще в марте 2021 года, но пара предпочитала долгое время хранить свой роман в секрете. А теперь решили рассекретить его и предстали на первом публичном мероприятии вместе.

Рита Ора / Getty Images

Читайте также: В ярком аутфите и на шпильках: Рита Ора вышла в светское общество

Стиль Риты Оры (11 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку