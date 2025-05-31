В платье с бантом на юбке: Кейт Хадсон выгуляла милое платье на презентации сериала

Кейт Хадсон / © Associated Press

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Кейт Хадсон вышла к фотографам в платье шоколадного цвета длиной ниже колен.

Ее наряд был выполнен в романтическом фасоне, подчеркивал фигуру и имел трендовую заниженную талии. Юбка у наряда была расклешенной и спереди ее украшал большой бант. Наряд Кейт носила в сочетании с мюлями в леопардовый принт.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Интересной была прическа актрисы, поскольку ее стилисты по волосам собрали их в высокую «мальвинку». Макияж актрисы соответствовал ее наряду — на глазах были коричневые тени. Завершали образ звезды золотые украшения на руках и в ушах.

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Кейт Хадсон / © Associated Press

На мероприятии Кейт позировала с коллегами по сериалу Минди Калинг и Брендой Сонг.

Кейт Хадсон, Минди Калинг и Бренда Сонг / © Associated Press

46-летняя Кейт также последние годы активно развивает свою музыкальную карьеру. Недавно она даже впервые выступила на музыкальном фестивале.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Associated Press Кейт Хадсон / © Associated Press Кейт Хадсон / © Associated Press Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон Кейт Хадсон / © Associated Press Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон на благотворительном аукционе в Нью-Йорке / © Getty Images Кейт Хадсон / © Associated Press