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- Шоу-бизнес
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В платье с бантом на юбке: Кейт Хадсон выгуляла милое платье на презентации сериала
Актриса посетила презентацию сериала «Плеймейкерша» (Running Point), который прошел в Лос-Анджелесе.
Кейт Хадсон вышла к фотографам в платье шоколадного цвета длиной ниже колен.
Ее наряд был выполнен в романтическом фасоне, подчеркивал фигуру и имел трендовую заниженную талии. Юбка у наряда была расклешенной и спереди ее украшал большой бант. Наряд Кейт носила в сочетании с мюлями в леопардовый принт.
Интересной была прическа актрисы, поскольку ее стилисты по волосам собрали их в высокую «мальвинку». Макияж актрисы соответствовал ее наряду — на глазах были коричневые тени. Завершали образ звезды золотые украшения на руках и в ушах.
На мероприятии Кейт позировала с коллегами по сериалу Минди Калинг и Брендой Сонг.
46-летняя Кейт также последние годы активно развивает свою музыкальную карьеру. Недавно она даже впервые выступила на музыкальном фестивале.