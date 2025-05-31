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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

В платье с бантом на юбке: Кейт Хадсон выгуляла милое платье на презентации сериала

Актриса посетила презентацию сериала «Плеймейкерша» (Running Point), который прошел в Лос-Анджелесе.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон вышла к фотографам в платье шоколадного цвета длиной ниже колен.

Ее наряд был выполнен в романтическом фасоне, подчеркивал фигуру и имел трендовую заниженную талии. Юбка у наряда была расклешенной и спереди ее украшал большой бант. Наряд Кейт носила в сочетании с мюлями в леопардовый принт.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Интересной была прическа актрисы, поскольку ее стилисты по волосам собрали их в высокую «мальвинку». Макияж актрисы соответствовал ее наряду — на глазах были коричневые тени. Завершали образ звезды золотые украшения на руках и в ушах.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

На мероприятии Кейт позировала с коллегами по сериалу Минди Калинг и Брендой Сонг.

Кейт Хадсон, Минди Калинг и Бренда Сонг / © Associated Press

Кейт Хадсон, Минди Калинг и Бренда Сонг / © Associated Press

46-летняя Кейт также последние годы активно развивает свою музыкальную карьеру. Недавно она даже впервые выступила на музыкальном фестивале.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон на благотворительном аукционе в Нью-Йорке / © Getty Images

Кейт Хадсон на благотворительном аукционе в Нью-Йорке / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
77
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