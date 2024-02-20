В платье с бархатными вставками: номинантка на "Оскар" Кэри Маллиган блистала на красной дорожке

Актриса Кэри Маллиган, сыгравшая в фильме "Маэстро", который в этом году среди номинантов на "Оскар", посетила церемонию BAFTA Film Awards, которая состоялась в Лондоне. Она решила выделится из толпы звезд, которые надели наряды из новых коллекций брендов, и выбрала эксклюзивный наряд от Christian Dior, который является репликой платья созданного основателем модного дома - самим Кристианом Диором.

Оригинально платье входило в коллекцию 1951 года и имело бархатную вставку только на груди. Платье Маллиган же помимо вставки на груди также было с бархатной вставкой и на юбке.

Также платье украшал необычный дизайн бюстье, поскольку он выполнен с объемными складками.

Кэри Маллиган / Фото: Associated Press

Образ актрисы дополнили макияж, укладка на один бок и роскошное колье от Bulgari с бриллиантами и сапфирами.

Кэри Маллиган / Фото: Associated Press

Кстати, Кэри в этом году тоже среди номинантов на премию "Оскар". Это уже будет третья номинация звезды, ранее ее выдвигали на премию за работы в фильмах "Воспитание чувств" и "Девушка, подающая надежды", однако статуэтку она так ни разу и не выиграла.

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