Шоу-бизнес
103
1 мин

В платье с бархатом и кружевом: Кайли Миноуг продемонстрировала изысканный образ

Певица выбрала для события двухцветный наряд интересного дизайна.

Юлия Каранковская
Кайли Миноуг

Кайли Миноуг / © Getty Images

Австралийская поп-королева Кайли Миноуг посетила мероприятие по случаю запуска документального трехсерийного сериала Netflix о ней самой, который получил название «Кайли». Мероприятие состоялось в Лондоне, а пришла на него певица в красивом платье.

Ее наряд был от румынского бренда Ana Radu и прекрасно подходил к событию. Платье сочетало в себе два вида ткани — спереди оно было из изысканного бархата, а по бокам выполнено из белого кружева и имело разрезы. Также это красивое кружево украшало наряд на плечах и декольте.

Свой образ Миноуг дополнила черными туфлями на каблуках, прической с легкими волнами и красивым макияжем.

Напомним, что также недавно Кайли Миноуг появилась среди гостей на Неделе моды в Париже и посетила показ Матье Блази для Chanel, который представил коллекцию на сезон осень-зима 2026-2027. Певица предстала перед фотографами в изысканном и лакиночном комплекте с юбкой и легким топом на тонких бретельках.

