В платье с баской и блестящим декором: Винни Харлоу в образе от украинского бренда появилась на мероприятии

Винни Харлоу / © Getty Images

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Винни Харлоу в красивом вечернем образе посетила празднование первой годовщины EE72 в Париже. Для мероприятия модель выбрала наряд от украинского бренда Nué Studio — боди Eden и юбку DNA, которые войдут в будущую коллекцию.

Черное боди имело открытые плечи, высокий воротник-халтер и мягкую драпировку спереди. Его объемная верхняя часть контрастировала с подчеркнутой талией и скульптурной баской юбки.

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Винни Харлоу / © Getty Images

Именно многослойная юбка стала главным акцентом наряда. Короткую асимметричную баску украшал блестящий декор из кристаллов с характерным ДНК-мотивом, напоминавшим переплетенные спирали. Длинный прозрачный нижний слой деликатно обнажал ноги и создавал эффект легкой вуали.

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Свой лук Винни дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках и миниатюрной блестящей сумочкой с короткой ручкой. Уши она украсила серьгами, а руки — широким металлическим браслетом, часами и кольцами.

Харлоу сделала прическу с объемными локонами и макияж с пышными ресницами и красной помадой с контуром.

Напомним, Винни Харлоу построила успешную карьеру модели, несмотря на витилиго — заболевание, при котором отдельные участки кожи теряют пигмент. Она превратила особенность своей внешности в узнаваемый признак.

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