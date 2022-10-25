В платье с баской и кроссовках: Наоми Кэмпбелл открыла благотворительную выставку в Катаре

52-летняя супермодель в черно-белом луке появилась на мероприятии в Дохе.

Наоми Кэмпбелл в рамках Qatar Creates 2022 открыла свою благотворительную выставку искусства и моды в Дохе. Мероприятие состоялось при участии ее благотворительной организации Emerge, которая направлена на поддержку творческих людей и бизнес-талантов во всем мире, сосредотачиваясь на Африке, диаспоре и развивающихся общинах.

Там модель появилась в стильном луке. На ней было черно-белое платье с принтом и эффектной баской от бренда Issey Miyake. Наряд она скомбинировала с кроссовками Nike в тон.

Идеально ровная укладка, макияж с акцентом на длинных ресницах, бриллиантовые украшения: серьги, чокер, браслеты и кольца завершили аутфит Кэмпбелл.

Напомним, Наоми приняла участие в показе бренда Alexander McQueen в Гринвиче. На подиум она вышла в интересном наряде с вырезами на бедрах, которые создавали эффект чулок.

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