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- Шоу-бизнес
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В платье с белыми 3D-цветами: трансгендерная певица в роскошном образе сияла на церемонии
Элла Морган в красивом черно-белом наряде появилась на красной дорожке.
Британская трансгендерная певица Элла Морган посетила церемонию вручения премии BAFTA Television Awards 2025 года, которая прошла в Королевском фестивальном зале в Лондоне.
На красной дорожке она появилась в роскошном платье. На Элле был черный обтягивающий наряд без бретелек и с белым подолом-шлейфом, созданным из 3D-цветков. Главным акцентом в образе звезды было пышное соблазнительное декольте.
Аутфит Морган дополнила черными оперными перчатками и черной сумкой с надписью "Trans women are women" (Трансгендерные женщины - это женщины).
Элла собрала волосы в высокую прическу, выпустив спереди пряди, и сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом. В ушах у нее были элегантные длинные серьги, а на перчатках – парные серебряные браслеты и кольцо.