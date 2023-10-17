В платье с бисером и декольте: звезда сериала "И просто так…" привлекла внимание смелым нарядом

53-летняя актриса Николь Ари Паркер посетила вручение ежегодной премии в области благотворительности Golden Heart Awards 2023, соучредителем которой является дизайнер Майкл Корс. Мероприятие прошло в Нью-Йорке и собрало множество звезд.

Николь Ари Паркер / Фото: Associated Press

Николь появилась перед камерами, конечно же, в наряде от Michael Kors - это было длинное полупрозрачное платье с рукавами и полностью расшитое бисером.

Из-под платья Николь просвечивалось белье, но главной его изюминкой стало очень эффектное декольте с кожаной отделкой, которое акцентировало внимание на груди звезды. Также Паркер надела сапоги, сделала насыщенный макияж на лице, накрутила волосы в легкие локоны и надела серьги-кольца.

Николь Ари Паркер / Фото: Associated Press

Главную награду этой церемонии за "работу во имя борьбы со СПИДом, раком, нехваткой продовольствия, голодом и отсутствием инклюзивности" получила актриса Скарлетт Йоханссон. Также церемонию посетили светская львица Ники Хилтон.

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