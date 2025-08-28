В платье с бисером от Louis Vuitton: Эмма Стоун на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун появилась на премьере научно-фантастической комедии "Бугония", которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля.

На красной дорожке она предстала в белом платье макси, расшитом серебряным бисером, от бренда Louis Vuitton. Наряд имел тонкие бретельки, украшенные камнями, и акцентную вставку, которая напоминала мини-юбку фасона "тюльпан".

Стоун сделала стильную прическу, макияж в нежных оттенках и решила отказаться от украшений.

Напомним, Эмма Стоун на фотоколл фильма надела черное платье по фигуре с бретелькой-халтером и кружевной асимметричной юбкой.