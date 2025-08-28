- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с бисером от Louis Vuitton: Эмма Стоун на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
36-летняя актриса вместе со своими коллегами презентовали свой новый фильм.
Эмма Стоун появилась на премьере научно-фантастической комедии "Бугония", которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля.
На красной дорожке она предстала в белом платье макси, расшитом серебряным бисером, от бренда Louis Vuitton. Наряд имел тонкие бретельки, украшенные камнями, и акцентную вставку, которая напоминала мини-юбку фасона "тюльпан".
Стоун сделала стильную прическу, макияж в нежных оттенках и решила отказаться от украшений.
Напомним, Эмма Стоун на фотоколл фильма надела черное платье по фигуре с бретелькой-халтером и кружевной асимметричной юбкой.