В платье с блестками: дочь Катрин Денев в вечернем образе появилась на кинофестивале

Кьяра Мастроянни в черном наряде сияла на Лазурном побережье.

Дочь Катрин Денев – 51-летняя актриса Кьяра Мастроянни – появилась на красной дорожке международного кинофестиваля в Каннах. Она посетила премьеру фильма "Марчелло Мио".

Звезда выбрала черное закрытое вечернее платье с пайетками и вырезом "лодочка" и черные лакированные туфли.

Кьяра Мастроянни / Фото: Getty Images

Кьяра сделала укладку с легкими локонами, макияж с акцентом на глазах и завершила лук бриллиантовыми серьгами и браслетом.

Напомним, Катрин Денев на гала-вечере "Женщины в кино", состоявшемся в рамках международного кинофестиваля "Красное море" в Саудовской Аравии, появилась в черном платье с обнаженными плечами от Louis Vuitton, украшенном на воротнике и в зоне декольте камнями и стразами.

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