В платье с блестками и V-образным вырезом: Лили Гладстон на Каннском кинофестивале

Лили Гладстон появилась на открытии 77-го Каннского кинофестиваля в элегантном аутфите.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Актриса предстала на красной дорожке в элегантном черном платье, украшенном блестками, флористической вышивкой и черным прозрачным фатином. Наряд имел V-образный вырез, расшитый черными стразами.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Гладстон сделали красивую прическу с локонами, макияж с блестящими тенями и розовой помадой, а также прозрачный маникюр с блестками. В ушах у нее были длинные белые серьги, а на руках – золотые кольца.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Напомним, Лили Гладстон посетила в Лос-Анджелесе премьеру американского минисериала в жанре криминальной драмы "Под мостом" (Under The Bridge), в котором она сыграла роль. На ней было летнее длинное шелковое пальто с интересным ярким принтом, расшитое сверху паетками, и рукавами-фонариками от бренда Himikalas.

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