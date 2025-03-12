В платье с большими орхидеями: Милли Бобби Браун посетила премьеру фильма в Париже

21-летняя звезда популярного сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун посетила специальный показ нового фильма "Электрический штат", в котором сыграла главную роль с Крисом Праттом. Мероприятие состоялось в Лондоне, в рамках промо-тура, в который она отправилась.

В этот раз девушка продемонстрировала наряд от бренда Tamara Ralph из коллекции осень-зима 2024. Это было длинное платье-бюстье из бархата с глубоким декольте. Его также украшал разрез на юбке и гламурные металлические цветы со стразами, которые были выполнены в виде орхидей. Образ Милли дополнила бриллиантовыми серьгами, лаконичной прической и гламурным макияжем с блестящими тенями на глазах.

Милли Бобби Браун / Фото: Getty Images

Платье девушки очень напомнило наряд, который актриса Блейк Лайвли надела на премьеру фильма "Оставь, если любишь". Ее наряд был значительно ярче, но тоже украшен орхидеями.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

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