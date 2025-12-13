ТСН в социальных сетях

В платье с большими цветами из ниток: Зои Салдана блистала на презентации "Аватар-3"

Актриса Зои Салдана посетила специальный показ фильма «Аватар: Огонь и пепел» в Майами, который проводился в рамках тура актрисы по продвижению картины.

Зои Салдана

Зои Салдана / © Getty Images

На красную дорожку она вышла в роскошном платье от Модного дома Chanel, созданном новым креативным директором марки Матье Блази.

Платье было молочного оттенка и фасона «русалка», поскольку его подол был расклешенным. Декольте же платья Зои было V-образным, а приталенный фасон наряда красиво подчеркивал стройную фигуру актрисы.

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Особого шарма и романтичности наряду добавлял декор, поскольку платье было украшено объемными цветами из нитей разного размера и цвета. Такой декор наряда был оригинальным и делал платье не похожим на любое другое. Салдана носила свое произведение от Chanel с украшениями от Cartier, а также сделала лаконичный макияж и укладку — собрала волосы в пучок.

Ранее на мероприятии посвященном фильму «Аватар» актриса вышла на красную дорожку в черном наряде от известного Модного дома Balmain. У платья был структурный корсетный лиф украшенный бисером, а также он имел архитектурный низ, напоминающий трендовую баску. Юбка же платья была бархатной, прямой и черной.

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

