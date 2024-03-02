В платье с чешуей и разрезом: красивая Милли Бобби Браун на премьере фильма

1 марта в Нью-Йорке состоялась премьера фильма с участием актрисы. Поддержать девушку пришла вся ее семья и жених.

20-летняя звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, произвела впечатление оригинальным образом, который выбрала для премьеры фильма Netflix "Дева и дракон".

В этой фэнтезийной картине девушка сыграла главную роль и чтобы соответствовать тематике фильма, выбрала наряд, который своим дизайном напоминал чешую дракона.

На Милли Бобби было длинное прямое платье от Louis Vuitton. Дизайн наряда был выполнен в виде чешуи. Вышивка пайетками и бисером была по всему платью.

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

Также у наряда были тонкие бретельки, декольте и высокий разрез сбоку на юбке. Образ актриса дополнила гламурными босоножками, несколькими украшениями с бриллиантами, а также макияжем и прической с длинными волосами.

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

Поддержать на премьере ее пришла семья - мама с отцом, брат и сестра.

Милли Бобби Браун с семьей / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетил и жених Милли - сын солиста группы Bon Jovi Джейк Бонджови. Он надел стильный черный костюм, белую рубашку, галстук и солнцезащитные очки.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови / Фото: Associated Press

Также премьеру посетили родители парня - Джон Бонджови и Доротея Херли. Они также вышли к фотографам.

Милли Бобби Браун, Джейк Бонджови, Джон Бонджови и Доротея Херли / Фото: Associated Press

Перед этим мероприятием Браун, посетила программу Ночное шоу с Джимми Фэллоном, где рассказала на весь мир, как бойфренд сделал ей предложение. Оказывается, пару сблизил дайвинг и именно на глубине, во время очередного погружения, Джейк позвал Милли замуж и вручил ей кольцо.

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