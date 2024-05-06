В платье с цветами и бабочками: Зендея посетила гламурный ужин Анны Винтур в Нью-Йорке

Met Gala - ежегодное мероприятие, которое собирает вокруг себя миллионы восторженных взглядов публики во всем мире. Гости традиционно приходят на него в ярких кутюрных нарядах - настоящих произведениях искусства. Также ежегодно меняется тема мероприятия и в этом году она посвящена старинным нарядам, которые хранятся в Метрополитен-музее и звучит так: "Спящие красавицы: возрождение моды".

Однако в преддверии этого гламурного события, организатором которого является Анна Винтур, в Нью-Йорке состоялся еще и ужин для гостей мероприятия. Одной из заметных звезд была Зендея, которую подловили фотографы в компании ее стилиста Лоу Роуча. Знаменитости вышли из машины и направлялись в заведение.

Еще до появления на красной дорожке Met Gala Зендея решила показать, что тему мероприятия игнорировать не собирается, поскольку надела винтажное платье от John Galliano из коллекции весна-лето прет-а-порте 1998 года, которое сочетала с украшениями Bulgari. Это был трикотажный светлый наряд длины миди с сетчатым верхом, который украшали цветы, бабочки и бант. Дополнила девушка это платье белыми туфлями на каблуках, бриллиантовыми серьгами и объемной укладкой.

Зендея / Фото: Getty Images

Ожидается, что уже сегодня мы увидим очень много реплик винтажных нарядов, которые хранятся в стенах нью-йоркского музея. Возможно, кто-то из знаменитостей наденет реальные винтажные наряды.

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