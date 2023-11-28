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В платье с цветами и "мятым" эффектом: Натали Портман очаровала нежным нарядом на мероприятии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
283
Время на прочтение
1 мин
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В платье с цветами и "мятым" эффектом: Натали Портман очаровала нежным нарядом на мероприятии

Натали Портман / Фото: Associated Press

Известная актриса надела наряд в романтическом стиле.

В Нью-Йорке уже традиционно состоялась церемония вручения премии независимого кино Gotham Awards. Мероприятие состоялось в пространстве Cipriani Wall Street, а среди гостей вышедших на красную дорожку, была звезда "Черного лебедя" - 42-летняя Натали Портман.

Актриса в этот раз выбрала для своего появления перед камерами платье от Модного дома Dior. Наряд был сложного серого цвета, имел обильную цветочную вышивку, а также вышивку пайетками.

Также у платья Натали была необычная ткань с "мятым" эффектом на юбке. Бретелек у платья не было, а сочетала она его с лаконичными босоножками на каблуках от Jimmy Choo, а одно ухо украсила серебряной каффой в виде змеи.

Натали Портман / © Associated Press
Натали Портман / Фото: Associated Press

Это романтическое платье кардинально отличалось от того, которое Портман продемонстрировала совсем недавно на красной дорожке премьеры фильма "Май, декабрь", в котором сыграла с Джулианной Мур. Тогда на актрисе был черный наряд в стиле "черного лебедя" от бренда Schiaparelli.

Натали Портман / © Associated Press
Натали Портман / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
283
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