В платье с цветами и питоновых ботильонах: 74-летняя Анна Винтур продемонстрировала стильный образ

Знаменитая редактор журнала Vogue появилась на US Open 2024 в черно-белом аутфите.
Папарацци подловили Анну Винтур, когда она шла на первый день Открытого чемпионата США по теннису, который прошел в теннисном центре в Нью-Йорке.
На звезде было закрыто белое платье миди с черным цветочным принтом, который выглядел, словно его нарисовали красками. Наряд Винтур скомбинировали с питоновыми ботильонами на стойких каблуках и разноцветной сумочкой с коричневой ручкой.
Лук она завершила традиционной прической каре и черными солнцезащитными очками.
Напомним, Анна Винтур на церемонии "Тони" предстала в прямом приталенном платье с ярким рисунком, украшенном вышивкой из бисера и пайеток.
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