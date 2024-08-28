В платье с цветами и питоновых ботильонах: 74-летняя Анна Винтур продемонстрировала стильный образ

Папарацци подловили Анну Винтур, когда она шла на первый день Открытого чемпионата США по теннису, который прошел в теннисном центре в Нью-Йорке.

На звезде было закрыто белое платье миди с черным цветочным принтом, который выглядел, словно его нарисовали красками. Наряд Винтур скомбинировали с питоновыми ботильонами на стойких каблуках и разноцветной сумочкой с коричневой ручкой.

Анна Винтур / Фото: Getty Images

Лук она завершила традиционной прической каре и черными солнцезащитными очками.

Напомним, Анна Винтур на церемонии "Тони" предстала в прямом приталенном платье с ярким рисунком, украшенном вышивкой из бисера и пайеток.

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