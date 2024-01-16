В платье с цветами и в больших лубутенах: звезда "Уэнсдэй" Дженна Ортега в романтическом образе сияла на премии

Дженна Ортега появилась на красной дорожке премии Emmy Awards в Лос-Анджелесе в романтическом образе.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

На ней было красивое платье-бюстье миди от Christian Dior. Бежевая основа наряда с каркасной юбкой была расшита цветочными аппликациями и сеткой в пастельно-зеленом и нежно-фиолетовом цветах. На украшение платья потратили более 700 часов ручной работы.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

На шее у нее было бриллиантовое колье с сердечком от Dior, а на руках – браслет и кольцо из этого самого комплекта. Волосы она уложила волнами и сделала макияж с блестящими тенями.

А вот прозрачные туфли, усыпанные стразами, на высоких шпильках от Christian Louboutin были на Дженну немного великоваты, но это не испортило общего приятного впечатления от ее женственного лука. Позже она даже разулась.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Позируя фотографам, актриса еще успела покорчить гримасы для снимков.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Напомним, на вечер MPTF в Калифорнии Дженна Ортега пришла в стильном луке от бренда Monse, состоявшего из широких штанов-карго, а также эффективного корсета со шнуровками и прозрачными вставками.

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