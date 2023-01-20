В платье с цветами из бисера: "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар показала гламурный образ

Актриса предпочитает спокойную жизнь и не часто выходит в свет, но, поскольку скоро выходит сериал с ее участием, она пришла на презентацию.

Звезда 90-х Сара Мишель Геллар, которую многие знают в первую очередь по роли в культовом сериале "Баффи - истребительница вампиров", возвращается к роли в сериале о сверхъестественном, поскольку снялась в новом подростковом сериале "Волчья стая", который выйдет Paramount+.

Презентация шоу состоялась в Лос-Анджелесе и звезда, конечно же, посетила мероприятие.

Сара Мишель выбрала "голое" мини-платье с цветочной аппликацией выполненной бисером, пайетками и камнями от бренда Oscar de la Renta из коллекции 2023 года.

Сара Мишель Геллар / Фото: Associated Press

Свой образ знаменитость дополнила атласными туфлями винного оттенка и квадратным клатчем в таком же дизайне и цвете. Особо эффектно в образе смотрелись крупные украшения от Amrapali London с красными и зелеными камнями, которые идеально сочетались с образом.

Сара Мишель Геллар / Фото: Associated Press

Роскошный лук актрисы напомнил наряд от Oscar de la Renta певицы Тейлор Свифт, который та надевала в 2021 году на 63-ю церемонию вручения премии "Грэмми".

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

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