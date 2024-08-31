В платье с цветами на пышной юбке: роскошная Леони Ханне блистала на красной дорожке в Венеции

Платья с пышными цветами - уже визитная карта звезды. Подобный стиль она выбирает очень часто для красных дорожек.

Известный немецкий блогер, модель и инфлюэнсер - Леони Ханне - уже традиционно вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. Красавица посещает это мероприятие ежегодно и удивляет публику очаровательными нарядами, которые выбирает.

В этом году Леони продемонстрировала костюм от украинского бренда Milla Nova, который состоял из приталенного корсетного топа и длинной бальной юбки. Шею инфлюэнсера украшал длинный шарф.

Наряд Леони был выполнен в нежном мятном оттенке. Юбка у этого костюмы была из плисированой ткани и декорирования на подоле огромными цветами. Также у наряда был длинный шлейф.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Дополнила свой образ очаровательная Леони бриллиантовыми украшениями, прической-пучком и нежным макияжем.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Напомним, что в прошлом году звезда выбрала невероятно нежное и роскошное платье от украинского бренда WONÁ Concept в пудровом оттенке. Наряд был разработан и сшит специально для Леони и этого события.

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