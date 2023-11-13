В "голом" платье с цветами: звезда "Человека-паука" Кирстен Данст появилась на публике в смелом наряде

Актриса Кирстен Данст появилась на мероприятии в Калифорнии в компании своего мужа Джесси Племонса. Пара посетила вместе благотворительное мероприятия Baby2Baby, на котором ежегодно собирают деньги для сирот, детей из малоимущих семей, а также пострадавших от катаклизмов.

Оделась звезда в этот раз в длинное платье от бренда Dries Van Noten. Наряд имел так называемый "голый" эффект, поскольку оно было полностью прозрачным, украшали платье большие голубые цветы и зеленые листья.

Под платьем на актрисе было бежевое боди на тонких бретельках, которое практически полностью сливалось с оттенком ее кожи. Завершили образ Кирстен лаконичный маникюр, колье на шее и яркая помада на губах.

Кирстен Данст / Фото: Associated Press

Супруг актрисы надел классический черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

Кирстен Данст с мужем / Фото: Associated Press

Также среди гостей мероприятия были супермодель Хайди Клум и телезвезда Ким Кардашьян. Согласно Клум, на мероприятии в этом году было собрано 11 миллионов долларов.

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