В платье с цветочной вышивкой: актриса в соблазнительном образе позировала на премьере фильма "Гладиатор II"

Американская актриса Джерни Смоллетт посетила премьеру фильма "Гладиатор II" в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке она сияла в голубом блестящем платье, украшенном цветочной вышивкой из бисера и паеток. Наряд имел разрезы по бокам на юбке, тонкие бретельки и обнажал ее спину. А еще он прекрасно подчеркнул соблазнительную фигуру Джерни.

Джерни Смоллетт / Фото: Associated Press

Смоллет была обута в босоножки на высоких шпильках. Она сделала волнистую укладку, нежный макияж и нюдовый маникюр. Актриса отказалась от украшений, чтобы не отвлекать внимания от красивого платья.

Джерни Смоллетт / Фото: Associated Press

Напомним, Джерни Смоллетт на церемонии вручения наград Governors Awards позировала в элегантном красном платье без бретелек от бренда Louis Vuitton. На пышной юбке мы заметили живого жука, который тоже позировал фотографам.

О фильме:

Это эпическая сага о власти, мести и интригах, события которой происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди. Теперь он вынужден войти в Колизей после того, как его дом был разрушен императорами-тиранами, теперь управляющими Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.

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