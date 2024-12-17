В платье с цветочной вышивкой: Джессика Альба блистала на церемонии в Риме

Актриса Джессика Альба посетила церемонию вручения премии Discobolo Award 2024, которая состоялась в отеле в Риме. На мероприятии она была удостоена одной из наград, поэтому образ выбрала запоминающийся и яркий.

На Джессике было длинное платье от Модного дома Valentino в стиле хиппи-шик. Оно выполнено в бежевом цвете, имело длинные прозрачные рукава и цветочную вышивку бисером, камнями и украшено стразами. Дополнял платье широкий пояс-бант из черного бархата.

Это гламурное платье она носила в сочетании с небольшой черной сумкой, босоножками на каблуках и украшениями. Также на лице у нее был яркий макияж, а волосы ей уложили в объемные локоны.

Джессика Альба / Фото: Getty Images

Напомним, что также летом этого года Альба вывела в свет своих двух дочерей-красавиц и они надели на мероприятия ее платья. Их наряды были от Prada и Dolce & Gabbana.

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