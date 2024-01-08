В платье с цветочной вышивкой и глубоким декольте: Эмма Стоун на красной дорожке премии

Актриса победила в одной из номинаций премии.

Эмма Стоун на премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз получила статуэтку в номинации "Лучшая актриса в мюзикле или комедии" за роль в ленте Poor Things.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

На мероприятии она предстала в полупрозрачном платье макси от Louis Vuitton с цветочной вышивкой, глубоким вырезом, разрезом спереди и небольшим шлейфом. Наряд прекрасно облегал ее стройную фигуру.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Эмма сделала аккуратную укладку, максимально естественный макияж и бордовый маникюр. В ушах у нее были серьги с бриллиантами, а на руке – бриллиантовое кольцо. Обута она была в бежевые босоножки на шпильках.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Напомним, Эмма Стоун на Международном кинофестивале в Палм-Спрингсе появилась в стильном аутфите от бренда Louis Vuitton.

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