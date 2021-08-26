В платье с цветочным принтом: 62-летняя мама Пэрис Хилтон появилась на мероприятии

Выглядела она отлично.
Американская актриса, светская львица, модельер и мама Пэрис и Ники Хилтон - Кэти Хилтон, посетила вечеринку, организованную брендом Cartier в Западном Голливуде.
62-летняя знаменитость появилась на публике в элегантном легком платье с цветочным принтом, которое украшали рюши на декольте и асимметричная юбка. Образ Кэти дополнили золотые серьги-кольца, браслет на руке и нежный макияж, а вот из аксессуаров она выбрала клатч молочного цвета и бежевые туфли-лодочки.
Муж Кэти - 66-летний Ричард Хилтон, тоже выглядел стильно. Он надел на вечеринку синий костюм, рубашку и замшевые лоферы.
Также поразила образом и дочь пары - 37-летняя Ники. Она появилась в ярко-желтом платье, которое дополнила изысканными аксессуарами.
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