В платье с цветочным принтом: Деми Роуз похвасталась сексуальным декольте

Британская модель обожает носить сексуальные наряды.
Деми Роуз продемонстрировала в Instagram новый повседневный образ. На снимке красотка предстала в платье длины миди с цветочным принтом, главный акцент в котором был на ее пышном и сексуальном бюсте.
Волосы Роуз распустила и решила быть без косметики на лице. Она мило улыбалась на камеру. Рядом с ней лежал букет цветов.
"Сказочная мама роз", - подписала фото Деми.
В прошлый раз модель сверкнула соблазнительным декольте в купальнике с расстегнутой молнией.
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