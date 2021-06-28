В платье с цветочным принтом: Деми Роуз похвасталась сексуальным декольте

Британская модель обожает носить сексуальные наряды.

Деми Роуз продемонстрировала в Instagram новый повседневный образ. На снимке красотка предстала в платье длины миди с цветочным принтом, главный акцент в котором был на ее пышном и сексуальном бюсте.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Волосы Роуз распустила и решила быть без косметики на лице. Она мило улыбалась на камеру. Рядом с ней лежал букет цветов.

"Сказочная мама роз", - подписала фото Деми.

В прошлый раз модель сверкнула соблазнительным декольте в купальнике с расстегнутой молнией.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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