В платье с цветочным принтом и на шпильках: красивая Ева Лонгория сходила на ток-шоу в Нью-Йорке

Ева Лонгория попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на дневное ток-шоу "Шерри", ведущей которого является актриса и комик Шерри Шеперд.

Ева выглядела красиво. На ней было коричневое обтягивающее платье с черным цветочным принтом, лифом сложного кроя и без бретелек. На талии у нее был тонкий черный ремешок. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Аутфит актриса дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала красивую прическу с локонами и макияж с накладными ресницами и шоколадной помадой. На шее у Лонгории была серебряная цепочка с подвеской, а на руке – кольцо с камнем.

Напомним, на днях Ева Лонгория отметила свое 50-летие громкой вечеринкой на яхте в Майами. Для праздничной пати она выбрала белое платье с вырезом на животе.

Читайте также: