В платье с цветочным принтом и в рубашке: красивая Сара Джессика Паркер на съемках

Премьера этого сериала запланирована на декабрь.
Сару Джессику Паркер заметили на съемочной площадке с коллегами Кристин Дэвис и Синтией Никсон. Актрисы играли новые сцены в предстоящем сериале And Just Like That..., который станет продолжением "Секса в большом городе".
Главная героиня была, как всегда, роскошна и продемонстрировала красивый образ в синем платье с длинной юбкой в цветы. Образ Сары Джессики дополняла оверсайз рубашка и "металлическая" сумка. Также на ней были босоножки на высоких каблуках и несколько подвесок на шее. Волосы Паркер уложили в легкие локоны.
Действие происходило за обедом, похоже, что в этом эпизоде героини ходили на какую-то ярмарку.
Но ни что нас не удивит уже больше, чем шокирующие фотографии со съемочной площадки, на которых героиня Сары Джессики целовалась с актером Джонои Тенни. Похоже, что в новом сериале у Кэрри и Мистера Бига опять будут проблемы в отношениях.
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