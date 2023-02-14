В платье с цветочным принтом и рюшами: Крисси Метц сходила на утреннее шоу

Крисси Метц попала в объективы папарацци, когда вышла из студии утреннего шоу Today на телеканале NBC в Нью-Йорке.

Актриса выбрала для себя весенний образ. На ней было голубое длинное платье с разноцветным цветочным принтом и рюшами на подоле.

Крисси Метц / Фото: Getty Images

Метц сделала укладку с локонами, макияж с накладными пышными ресницами и прозрачным блеском на губах, а также бежевый маникюр. На шее у нее была золотая цепочка с подвеской, а на пальце – золотое кольцо с буквой "C".

Напомним, Крисси Метц обожает наряды с цветочными принтами. Раньше мы ее видели в бежевом цветочном платье миди с малиновыми лентами и рюшами.

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