В платье с цветочным принтом: пышнотелая модель продемонстрировала огромные ягодицы во время прогулки

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram Stories снимки из своей поездки в Италию.

Девушка прогулялась по Риму в светлом платье с цветочным принтом на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее тонкую талию и широкие пышные ягодицы. Сверху Грейси одела светло-серое болеро. Обута она была в черные сандалии на высокой грубой подошве.

Грейси Бон/Instagram

Бон продемонстрировала свою пятую точку еще и с другого ракурса, ведь очень гордится ею.

Грейси Бон/Instagram

Напомним, Грейс Бон в экстремально короткой юбке показала растяжки и целлюлит.

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